Раздвижной зажим Fujimi SM-CL1 для мобильных телефонов
Код товара : УТ-00019409
Артикул : 1183
250 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL1 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 5.5 до 8.5 см. Материалы: АБС пластик, сталь.