Раздвижной зажим для смартфонов Fujimi SM-CL1 позволяет расширить возможности съемки на смартфон. Благодаря стандартному штативному гнезду 1/4" его можно установить на штативы, моноподы и другие держатели. Ширина телефона от 5.5 до 8.5 см. Материалы: АБС пластик, сталь.