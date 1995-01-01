Штатив Fujimi FT55A с шаровой головой

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Код товара: УТ-00038109 Артикул: 1229 Код товара: УТ-00038109 Артикул: 1229 Максимальная высота, см 141 Безопасная нагрузка, кг 5 Длина в сложенном виде, см 35 Вес, г 1130 Комплектация штатива С головкой Головка шаровая, съемная Пузырьковый уровень 2, на головке Количество секций 4 Быстросъемная площадка есть, совместимая с Arca Swiss Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 141 Безопасная нагрузка, кг 5 Длина в сложенном виде, см 35 Вес, г 1130 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка шаровая, съемная Пузырьковый уровень 2, на головке Количество секций 4 Быстросъемная площадка есть, совместимая с Arca Swiss Диаметр ног максимальный: 25 мм Максимальная нагрузка 5 кг Минимальная высота 35 см Максимальная высота 141 см Длина в сложенном положении 35 см Материал алюминий, магниевый сплав Физические характеристики Вес 1130 г Описание Супер-компактный штатив-трансформер FUJIMI FT55A. Быстро превращается из треноги в монопод, занимает мало места в багаже. Шаровая головка идет в комплекте. Прочный: выполнен из алюминия и магниевого сплава. Вес немногим больше 1 кг. Подходит для использования с профессиональными зеркальными камерами и более легкими фотоаппаратами. Хорошо подходит для путешествий. Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава

Шаровая штативная головка в комплекте

Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, двойной пузырьковый уровень

Встроенный крюк для утяжеления штатива

Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки

Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях

Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой

Одна из трёх ног штатива, не имеющая поролоновую накладку, откручивается, превращая штатив в многофункциональный монопод или альпеншток

Возможность использовать как упор-стабилизатор при видеосъёмки (специальный чехол на пояс в комплекте)

Ноги штатива состоят из 4 секций и складываются телескопически.

Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.

Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.

В комплекте удобный чехол и крепление - переноска Видео Наш обзор

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