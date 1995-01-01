Штатив Fujimi FT55A с шаровой головой
Код товара:УТ-00038109
Артикул:1229
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см141
Безопасная нагрузка, кг5
Длина в сложенном виде, см35
Вес, г1130
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая, съемная
Пузырьковый уровень2, на головке
Количество секций4
Быстросъемная площадкаесть, совместимая с Arca Swiss
Диаметр ногмаксимальный: 25 мм
Максимальная нагрузка5 кг
Минимальная высота35 см
Максимальная высота141 см
Длина в сложенном положении35 см
Материалалюминий, магниевый сплав
Вес1130 г
Описание
Супер-компактный штатив-трансформер FUJIMI FT55A. Быстро превращается из треноги в монопод, занимает мало места в багаже. Шаровая головка идет в комплекте. Прочный: выполнен из алюминия и магниевого сплава. Вес немногим больше 1 кг. Подходит для использования с профессиональными зеркальными камерами и более легкими фотоаппаратами. Хорошо подходит для путешествий.
- Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава
- Шаровая штативная головка в комплекте
- Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, двойной пузырьковый уровень
- Встроенный крюк для утяжеления штатива
- Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки
- Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях
- Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой
- Одна из трёх ног штатива, не имеющая поролоновую накладку, откручивается, превращая штатив в многофункциональный монопод или альпеншток
- Возможность использовать как упор-стабилизатор при видеосъёмки (специальный чехол на пояс в комплекте)
- Ноги штатива состоят из 4 секций и складываются телескопически.
- Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.
- Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.
- В комплекте удобный чехол и крепление - переноска