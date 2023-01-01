Супер-компактный штатив-трансформер FUJIMI FT55A. Быстро превращается из треноги в монопод, занимает мало места в багаже. Шаровая головка идет в комплекте. Прочный: выполнен из алюминия и магниевого сплава. Вес немногим больше 1 кг. Подходит для использования с профессиональными зеркальными камерами и более легкими фотоаппаратами. Хорошо подходит для путешествий.