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Штатив Fujimi FT55A с шаровой головой

  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
  • FT55A с шаровой головой
Код товара:УТ-00038109
Артикул:1229

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Супер-компактный штатив-трансформер FUJIMI FT55A. Быстро превращается из треноги в монопод, занимает мало места в багаже. Шаровая головка идет в комплекте. Прочный: выполнен из алюминия и магниевого сплава. Вес немногим больше 1 кг. Подходит для использования с профессиональными зеркальными камерами и более легкими фотоаппаратами. Хорошо подходит для путешествий.

  • Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава
  • Шаровая штативная головка в комплекте
  • Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, двойной пузырьковый уровень
  • Встроенный крюк для утяжеления штатива
  • Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки
  • Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях
  • Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой
  • Одна из трёх ног штатива, не имеющая поролоновую накладку, откручивается, превращая штатив в многофункциональный монопод или альпеншток
  • Возможность использовать как упор-стабилизатор при видеосъёмки (специальный чехол на пояс в комплекте)
  • Ноги штатива состоят из 4 секций и складываются телескопически.
  • Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.
  • Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.
  • В комплекте удобный чехол и крепление - переноска