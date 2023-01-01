Штатив Fujimi FT38S с шаровой головой
Код товара : УТ-00038108
Артикул : 1231
5 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная
Материал
алюминий, магниевый сплав
Пузырьковый уровень
На крестовине
Длина в сложенном положении
54 см
Диаметр ног
максимальный: 25 мм
Физические характеристики
Вес
1.4 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
- Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава
- Небольшой вес, но в то же время очень прочная конструкция
- Шаровая штативная головка в комплекте
- Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, пузырьковый уровень
- Встроенный крюк для утяжеления штатива
- Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки
- Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях
- Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой
- Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически.
- Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.
- Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.
- В комплекте удобный чехол для транспортировки