Штатив Fujimi FT38S с шаровой головой
Код товара:УТ-00038108
Артикул:1231
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см147
Безопасная нагрузка, кг4
Длина в сложенном виде, см54
Вес, г1400
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая, съемная
Пузырьковый уровень1, на крестовине
Количество секций3
Быстросъемная площадкаесть, совместима с Manfrotto 200PL
Диаметр ногмаксимальный: 25 мм
Максимальная нагрузка4 кг
Минимальная высота45 см
Максимальная высота147 см
Длина в сложенном положении54 см
Материалалюминий, магниевый сплав
Вес1.4 кг
Описание
- Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава
- Небольшой вес, но в то же время очень прочная конструкция
- Шаровая штативная головка в комплекте
- Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, пузырьковый уровень
- Встроенный крюк для утяжеления штатива
- Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки
- Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях
- Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой
- Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически.
- Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.
- Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.
- В комплекте удобный чехол для транспортировки