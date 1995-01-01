Штатив Fujimi FT38S с шаровой головой

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Код товара: УТ-00038108 Артикул: 1231 Код товара: УТ-00038108 Артикул: 1231 Максимальная высота, см 147 Безопасная нагрузка, кг 4 Длина в сложенном виде, см 54 Вес, г 1400 Комплектация штатива С головкой Головка шаровая, съемная Пузырьковый уровень 1, на крестовине Количество секций 3 Быстросъемная площадка есть, совместима с Manfrotto 200PL Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 147 Безопасная нагрузка, кг 4 Длина в сложенном виде, см 54 Вес, г 1400 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка шаровая, съемная Пузырьковый уровень 1, на крестовине Количество секций 3 Быстросъемная площадка есть, совместима с Manfrotto 200PL Диаметр ног максимальный: 25 мм Максимальная нагрузка 4 кг Минимальная высота 45 см Максимальная высота 147 см Длина в сложенном положении 54 см Материал алюминий, магниевый сплав Физические характеристики Вес 1.4 кг Описание Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава

Небольшой вес, но в то же время очень прочная конструкция

Шаровая штативная головка в комплекте

Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, пузырьковый уровень

Встроенный крюк для утяжеления штатива

Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки

Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях

Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой

Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически.

Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.

Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.

В комплекте удобный чехол для транспортировки Видео Наш обзор

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