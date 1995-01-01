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Штатив Fujimi FT38S с шаровой головой

  • FT38S с шаровой головой
  • FT38S с шаровой головой
  • FT38S с шаровой головой
  • FT38S с шаровой головой
  • FT38S с шаровой головой
  • FT38S с шаровой головой
  • FT38S с шаровой головой
Код товара:УТ-00038108
Артикул:1231

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Штатив изготовлен из магниевого и алюминиевого сплава
  • Небольшой вес, но в то же время очень прочная конструкция
  • Шаровая штативная головка в комплекте
  • Штативная площадка быстросъемная, имеет прорезиненные, антискользящие вставки, болт-фиксатор, пузырьковый уровень
  • Встроенный крюк для утяжеления штатива
  • Возможность переворачивать центральную штангу на 180° для макросъёмки
  • Замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях
  • Мягкие поролоновые накладки на двух ножках штатива против соскальзывания или при съёмках зимой
  • Ноги штатива состоят из 3 секций и складываются телескопически.
  • Основания ног штатива сделаны из резины с противоскользящим эффектом.
  • Зажимы - фиксаторы колен штатива изготовлены из прочного пластика.
  • В комплекте удобный чехол для транспортировки