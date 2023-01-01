Компактный и лёгкий штатив FUJIMI FT38S с шаровой головой серии S подходит для всех видов камер, включая зеркальные. Недорогой и устойчивый, штатив выполнен из алюминия. Шаровая головка использует сменные площадки типа Manfrotto 200PL. Крюк позволяет подвешивать утяжелители для максимальной устойчивости. Поролоновые накладки на металлических ножках облегчают использование штатива в мороз и в жару. Резиновые наконечники ножек снабжены противоскользящим покрытием.