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Штатив Fujimi FT15SM

  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
  • FT15SM
Код товара:УТ-00042715
Артикул:1631

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Компактный и легкий алюминиевый штатив, хорошо подходит для использования с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами начального и среднего уровня. Оборудован несъемной 3D головкой с возможностью съемки в горизонтальном и вертикальном положении. Съемная площадка позволяет быстро снимать и устанавливать камеру на штатив.