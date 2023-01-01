Компактный и легкий алюминиевый штатив, хорошо подходит для использования с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами начального и среднего уровня. Оборудован несъемной 3D головкой с возможностью съемки в горизонтальном и вертикальном положении. Съемная площадка позволяет быстро снимать и устанавливать камеру на штатив.