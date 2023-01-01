Штатив Fujimi FT15SM
Код товара : УТ-00042715
Артикул : 1631
1 590 ₽
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы)
Материал
алюминий, пластик
Физические характеристики
Вес
580 г
Вес (брутто), г
0.900
Описание
Компактный и легкий алюминиевый штатив, хорошо подходит для использования с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами начального и среднего уровня. Оборудован несъемной 3D головкой с возможностью съемки в горизонтальном и вертикальном положении. Съемная площадка позволяет быстро снимать и устанавливать камеру на штатив.