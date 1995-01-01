Штатив Fujimi FT15SM
Код товара:УТ-00042715
Артикул:1631
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см135
Безопасная нагрузка, кг3
Длина в сложенном виде, см42
Вес, г580
Комплектация штативаС головкой
Головка3D (с тремя степенями свободы)
Пузырьковый уровеньесть
Быстросъемная площадкаесть
Диаметр ног17.5 мм
Максимальная нагрузка3 кг
Минимальная высота42 см
Максимальная высота135 см
Материалалюминий, пластик
Вес580 г
Описание
Компактный и легкий алюминиевый штатив, хорошо подходит для использования с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами начального и среднего уровня. Оборудован несъемной 3D головкой с возможностью съемки в горизонтальном и вертикальном положении. Съемная площадка позволяет быстро снимать и устанавливать камеру на штатив.