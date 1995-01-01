Штатив Fujimi FT15SM

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Код товара: УТ-00042715 Артикул: 1631 Код товара: УТ-00042715 Артикул: 1631 Максимальная высота, см 135 Безопасная нагрузка, кг 3 Длина в сложенном виде, см 42 Вес, г 580 Комплектация штатива С головкой Головка 3D (с тремя степенями свободы) Пузырьковый уровень есть Быстросъемная площадка есть Диаметр ног 17.5 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 135 Безопасная нагрузка, кг 3 Длина в сложенном виде, см 42 Вес, г 580 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка 3D (с тремя степенями свободы) Пузырьковый уровень есть Быстросъемная площадка есть Диаметр ног 17.5 мм Максимальная нагрузка 3 кг Минимальная высота 42 см Максимальная высота 135 см Материал алюминий, пластик Физические характеристики Вес 580 г Описание Компактный и легкий алюминиевый штатив, хорошо подходит для использования с компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами, зеркальными фотоаппаратами начального и среднего уровня. Оборудован несъемной 3D головкой с возможностью съемки в горизонтальном и вертикальном положении. Съемная площадка позволяет быстро снимать и устанавливать камеру на штатив. Видео Наш обзор

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