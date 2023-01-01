Описание

Компактный алюминиевый штатив с шаровой головкой, хорошо подходит для выездной съемки и путешествий. В сложенном положении занимает всего 45 см в длину, весит 1.5 кг. Головка с отдельной блокировкой оси панорамирования отлично подходит для создания многокадровых панорам. Совместимость с площадками типа Arca Swiss позволяет использовать альтернативные площадки: длинные или L-образные. Регулировка силы трения удобна для адаптации к весу конкретной камеры: поставьте низкое сопротивление для легкого фотоаппарата или высокое для тяжелого.

Металлический крюк дает возможность использовать утяжелители для повышения устойчивости штатива. Одну из ножек можно отвинтить и соединить с центральной штангой в виде монопода.

В комплекте со штативом идет чехол, малый чехол для головки и ключ для подтягивания винтов.