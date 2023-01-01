Штатив Fujimi FT100A с шаровой головкой
Код товара : УТ-00038112
Артикул : 1307
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная
Материал
алюминий
Максимальная высота
158 см
Максимальная нагрузка
10 кг
Длина в сложенном положении
45 см
Физические характеристики
Вес
1.5 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Компактный алюминиевый штатив с шаровой головкой, хорошо подходит для выездной съемки и путешествий. В сложенном положении занимает всего 45 см в длину, весит 1.5 кг. Головка с отдельной блокировкой оси панорамирования отлично подходит для создания многокадровых панорам. Совместимость с площадками типа Arca Swiss позволяет использовать альтернативные площадки: длинные или L-образные. Регулировка силы трения удобна для адаптации к весу конкретной камеры: поставьте низкое сопротивление для легкого фотоаппарата или высокое для тяжелого.
Металлический крюк дает возможность использовать утяжелители для повышения устойчивости штатива. Одну из ножек можно отвинтить и соединить с центральной штангой в виде монопода.
В комплекте со штативом идет чехол, малый чехол для головки и ключ для подтягивания винтов.