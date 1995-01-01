Переходное кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up, повышающее, 72-77 мм



Код товара: УТ-00062467 Артикул: 1178 Код товара: УТ-00062467 Артикул: 1178 Тип фильтра Переходное кольцо Размер, мм 72 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Переходное кольцо Размер, мм 72 Описание Повышающее кольцо Fujimi FRSU-5558 позволяет использовать светофильтры диаметром 77 мм на объективах с диаметром резьбы 72 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 72 мм, и у вас уже есть светофильтры 77 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.