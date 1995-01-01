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Переходное кольцо Fujimi FRSU-7277 Step-Up, повышающее, 72-77 мм

Код товара:УТ-00062467
Артикул:1178

Товар не найден

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Описание

Повышающее кольцо Fujimi FRSU-5558 позволяет использовать светофильтры диаметром 77 мм на объективах с диаметром резьбы 72 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 72 мм, и у вас уже есть светофильтры 77 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает.