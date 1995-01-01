Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up, повышающее, 62-77 мм
Код товара:УТ-00076541
Артикул:1175
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраПереходное кольцо
Описание
Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up - это высококачественный аксессуар, который позволяет использовать светофильтры диаметром 77 мм на объективах с диаметром резьбы 62 мм.
Благодаря использованию светофильтров большего диаметра, виньетирование отсутствует, а качество изображения остается на высоком уровне.
Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up имеет диаметр резьбы 62 мм, что гарантирует надежное и прочное крепление на объективе.
Выбирая переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который поможет вам использовать светофильтры большего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы.