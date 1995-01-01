Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up, повышающее, 62-77 мм



Код товара: УТ-00076541 Артикул: 1175 Код товара: УТ-00076541 Артикул: 1175 Тип фильтра Переходное кольцо Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра Переходное кольцо Описание Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up - это высококачественный аксессуар, который позволяет использовать светофильтры диаметром 77 мм на объективах с диаметром резьбы 62 мм. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра, виньетирование отсутствует, а качество изображения остается на высоком уровне. Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up имеет диаметр резьбы 62 мм, что гарантирует надежное и прочное крепление на объективе. Выбирая переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который поможет вам использовать светофильтры большего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.