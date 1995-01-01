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Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up, повышающее, 62-77 мм

Код товара:УТ-00076541
Артикул:1175

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up - это высококачественный аксессуар, который позволяет использовать светофильтры диаметром 77 мм на объективах с диаметром резьбы 62 мм.

Благодаря использованию светофильтров большего диаметра, виньетирование отсутствует, а качество изображения остается на высоком уровне.

Переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up имеет диаметр резьбы 62 мм, что гарантирует надежное и прочное крепление на объективе.

Выбирая переходное кольцо Fujimi FRSU-6277 Step-Up, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который поможет вам использовать светофильтры большего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы.