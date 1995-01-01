Переходное кольцо Fujimi FRSU-6267 Step-Up, повышающее, 62-67 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076539 Артикул : 1173



Повышающее кольцо Fujimi FRSU-6777 позволяет использовать светофильтры диаметром 67 мм на объективах с диаметром резьбы 62 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 62 мм, и у вас уже есть светофильтры 67 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает. Задать вопрос 390 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Повышающее кольцо Fujimi FRSU-6777 позволяет использовать светофильтры диаметром 67 мм на объективах с диаметром резьбы 62 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 62 мм, и у вас уже есть светофильтры 67 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает.

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