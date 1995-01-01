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    Переходное кольцо Fujimi FRSU-6267 Step-Up, повышающее, 62-67 мм

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    Код товара : УТ-00076539

    Артикул : 1173

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    390 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Описание

    Повышающее кольцо Fujimi FRSU-6777 позволяет использовать светофильтры диаметром 67 мм на объективах с диаметром резьбы 62 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 62 мм, и у вас уже есть светофильтры 67 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.