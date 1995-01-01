Переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up, повышающее, 55-58 мм
Код товара:УТ-00062465
Артикул:1170
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраПереходное кольцо
Размер, мм55
Описание
Переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up - это высококачественный аксессуар, который позволяет использовать светофильтры диаметром 58 мм на объективах с диаметром резьбы 55 мм.
Благодаря использованию светофильтров большего диаметра, виньетирование отсутствует, а качество изображения остается на высоком уровне.
Диаметр резьбы кольца составляет 55 мм, а диаметр второй резьбы - 58 мм. Это гарантирует надежное и прочное соединение с объективами и светофильтрами.
Выбирая переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который поможет вам использовать светофильтры большего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы.