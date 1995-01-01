Переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up - это высококачественный аксессуар, который позволяет использовать светофильтры диаметром 58 мм на объективах с диаметром резьбы 55 мм.

Благодаря использованию светофильтров большего диаметра, виньетирование отсутствует, а качество изображения остается на высоком уровне.

Диаметр резьбы кольца составляет 55 мм, а диаметр второй резьбы - 58 мм. Это гарантирует надежное и прочное соединение с объективами и светофильтрами.

Выбирая переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который поможет вам использовать светофильтры большего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы.