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Переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up, повышающее, 55-58 мм

Код товара:УТ-00062465
Артикул:1170

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up - это высококачественный аксессуар, который позволяет использовать светофильтры диаметром 58 мм на объективах с диаметром резьбы 55 мм.

Благодаря использованию светофильтров большего диаметра, виньетирование отсутствует, а качество изображения остается на высоком уровне.

Диаметр резьбы кольца составляет 55 мм, а диаметр второй резьбы - 58 мм. Это гарантирует надежное и прочное соединение с объективами и светофильтрами.

Выбирая переходное кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up, вы получаете качественный и надежный аксессуар, который поможет вам использовать светофильтры большего диаметра на объективах с меньшим диаметром резьбы.