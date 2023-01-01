Повышающее кольцо Fujimi FRSU-5558 позволяет использовать светофильтры диаметром 58 мм на объективах с диаметром резьбы 55 мм. Этот аксессуар пригодится, если вы приобрели объектив с диаметром 55 мм, и у вас уже есть светофильтры 58 мм от других объективов. Благодаря использованию светофильтров большего диаметра виньетирование отсутствует, качество изображения не страдает.