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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU 52-55 мм, для светофильтров

Код товара:УТ-00045016
Артикул:1168

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU 52-55 мм - это высококачественный аксессуар, который предназначен для увеличения резьбы объектива. Оно позволяет устанавливать светофильтры и другие аксессуары большего диаметра, что расширяет возможности использования вашего объектива.

Изготовлено из алюминия, это кольцо обладает высокой прочностью и долговечностью. Алюминий - это легкий и прочный материал, который обеспечивает надежность и долговечность аксессуара.

Диаметр резьбы кольца составляет 52 мм, а диаметр второй резьбы - 55 мм. Это позволяет использовать кольцо с объективами с различными резьбами, обеспечивая совместимость и удобство использования.

Крепление на камере осуществляется через байонет RF, что обеспечивает надежное и стабильное крепление.

В целом, переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU 52-55 мм - это надежный и удобный аксессуар, который поможет расширить возможности использования вашего объектива и сделает вашу работу со светофильтрами и аксессуарами более комфортной и удобной.