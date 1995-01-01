Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU 52-55 мм - это высококачественный аксессуар, который предназначен для увеличения резьбы объектива. Оно позволяет устанавливать светофильтры и другие аксессуары большего диаметра, что расширяет возможности использования вашего объектива.



Изготовлено из алюминия, это кольцо обладает высокой прочностью и долговечностью. Алюминий - это легкий и прочный материал, который обеспечивает надежность и долговечность аксессуара.



Диаметр резьбы кольца составляет 52 мм, а диаметр второй резьбы - 55 мм. Это позволяет использовать кольцо с объективами с различными резьбами, обеспечивая совместимость и удобство использования.



Крепление на камере осуществляется через байонет RF, что обеспечивает надежное и стабильное крепление.



В целом, переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU 52-55 мм - это надежный и удобный аксессуар, который поможет расширить возможности использования вашего объектива и сделает вашу работу со светофильтрами и аксессуарами более комфортной и удобной.