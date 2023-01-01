Мини-штатив Fujimi FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
Код товара : УТ-00037930
Артикул : 1595
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винт 3/8"-16 и 1/4"-20
Материал
метал
Длина в сложенном положении
21 см
Физические характеристики
Вес
270 г
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Черный металлический настольный штатив для различного фото- и видеооборудования. Максимальная нагрузка 5 кг. Штативная головка не входит в комплект. Штативный винт 1/4"-20 и 3/8"-16. В сложенном состоянии может использоваться в качестве рукоятки для съемки с рук.