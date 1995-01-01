Мини-штатив Fujimi FMT-STAND, 10 см, до 5 кг

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Код товара: УТ-00037930 Артикул: 1595 Код товара: УТ-00037930 Артикул: 1595 Максимальная высота, см 10 Безопасная нагрузка, кг 5 Головка нет в комплекте, винт 3/8"-16 и 1/4"-20 Количество секций 1 Максимальная нагрузка 5 кг Минимальная высота 10 см Максимальная высота 10 см Длина в сложенном положении 21 см Материал метал Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 10 Безопасная нагрузка, кг 5 Характеристики Головка нет в комплекте, винт 3/8"-16 и 1/4"-20 Количество секций 1 Максимальная нагрузка 5 кг Минимальная высота 10 см Максимальная высота 10 см Длина в сложенном положении 21 см Материал метал Физические характеристики Вес 270 г Описание Черный металлический настольный штатив для различного фото- и видеооборудования. Максимальная нагрузка 5 кг. Штативная головка не входит в комплект. Штативный винт 1/4"-20 и 3/8"-16. В сложенном состоянии может использоваться в качестве рукоятки для съемки с рук. Видео Наш обзор

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