Черный металлический настольный штатив для различного фото- и видеооборудования. Максимальная нагрузка 5 кг. Штативная головка не входит в комплект. Штативный винт 1/4"-20 и 3/8"-16. В сложенном состоянии может использоваться в качестве рукоятки для съемки с рук.