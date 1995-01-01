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Мини-штатив Fujimi FMT-STAND, 10 см, до 5 кг

  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
  • FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
Код товара:УТ-00037930
Артикул:1595

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Черный металлический настольный штатив для различного фото- и видеооборудования. Максимальная нагрузка 5 кг. Штативная головка не входит в комплект. Штативный винт 1/4"-20 и 3/8"-16. В сложенном состоянии может использоваться в качестве рукоятки для съемки с рук.