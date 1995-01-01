Мини-штатив Fujimi FMT-STAND, 10 см, до 5 кг
Код товара:УТ-00037930
Артикул:1595
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см10
Безопасная нагрузка, кг5
Головканет в комплекте, винт 3/8"-16 и 1/4"-20
Количество секций1
Максимальная нагрузка5 кг
Минимальная высота10 см
Максимальная высота10 см
Длина в сложенном положении21 см
Материалметал
Вес270 г
Описание
Черный металлический настольный штатив для различного фото- и видеооборудования. Максимальная нагрузка 5 кг. Штативная головка не входит в комплект. Штативный винт 1/4"-20 и 3/8"-16. В сложенном состоянии может использоваться в качестве рукоятки для съемки с рук.