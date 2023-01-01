Шарнирный кронштейн Fujimi Magic Arm 7" (FJVA-MA7)
Код товара : УТ-00021096
Артикул : 731
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Универсальный кронштейн FUJIMI Magic Arm 7" применяется для установки ЖК дисплеев, вспышек, ламп постоянного света и других аксессуаров. Может устанавливаться как в «башмак» на камере, так и на стандартный штативный винт 1/4", на расстоянии до 18 см. Два шаровых шарнира с концов, а также центральный шарнир позволяют сгибать и наклонять кронштейн так, как это необходимо, все три шарнира блокируются одной рукояткой в центре, что делает настройку положения очень быстрой и удобной.
Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.