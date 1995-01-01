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Шарнирный кронштейн Fujimi Magic Arm 11" (FJVA-MA11)

  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
  • Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
Код товара:УТ-00019416
Артикул:732

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный кронштейн FUJIMI Magic Arm 11" применяется для установки ЖК дисплеев, вспышек, ламп постоянного света и других аксессуаров. Может устанавливаться как в «башмак» на камере, так и на стандартный штативный винт 1/4". Два шаровых шарнира с концов, а также центральный шарнир позволяют сгибать и наклонять кронштейн так, как это необходимо, все три шарнира блокируются одной рукояткой в центре, что делает настройку положения очень быстрой и удобной.

Длина кронштейна: 28.5 см, вес: 250 г.

Держатель для телефона приобретается отдельно.