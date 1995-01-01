Шарнирный кронштейн Fujimi Magic Arm 11" (FJVA-MA11)
Код товара:УТ-00019416
Артикул:732
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Универсальный кронштейн FUJIMI Magic Arm 11" применяется для установки ЖК дисплеев, вспышек, ламп постоянного света и других аксессуаров. Может устанавливаться как в «башмак» на камере, так и на стандартный штативный винт 1/4". Два шаровых шарнира с концов, а также центральный шарнир позволяют сгибать и наклонять кронштейн так, как это необходимо, все три шарнира блокируются одной рукояткой в центре, что делает настройку положения очень быстрой и удобной.
Длина кронштейна: 28.5 см, вес: 250 г.
Держатель для телефона приобретается отдельно.