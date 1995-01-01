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Фотозонт Fujimi FJU561-43, на просвет, белый, 109 см

  • FJU561-43, на просвет, белый, 109 см
  • FJU561-43, на просвет, белый, 109 см
  • FJU561-43, на просвет, белый, 109 см
Код товара:УТ-00087952
Артикул:1141

Товар не найден

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Описание
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Описание

Параболический зонт для работы на просвет обеспечивает мягкое рассеянное освещение с более ярким пятном в центре и угасанием к краю. Прошедший через фотозонт свет может, в зависимости от поставленных задач, служить как рисующим, так и заполняющим. Фотозонты – легкие и недорогие инструменты, которые могут использоваться с самыми разными приборами: накамерными вспышками, лампами-вспышками, студийными моноблоками импульсного или постоянного света. Они очень легкие, подготавливаются в съемке за секунды, также быстро складываются, поэтому отлично подходят для выездной съемки. Диаметр: 109 см.