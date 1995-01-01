Зонт на просвет обеспечивает мягкий рассеянный свет с более ярким пятном в центре и угасанием к краю. Фотозонты - легкие и недорогие инструменты, быстро разбираются, удобны для выездной съемки. Диаметр: 84 см.
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