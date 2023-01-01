Фотозонт Fujimi FJU561-33, на просвет, белый, 84 см
Код товара : УТ-00023045
Артикул : 1130
540 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зонт на просвет обеспечивает мягкий рассеянный свет с более ярким пятном в центре и угасанием к краю. Фотозонты - легкие и недорогие инструменты, быстро разбираются, удобны для выездной съемки. Диаметр: 84 см.