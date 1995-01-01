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Фотозонт Fujimi FJU561-33, на просвет, белый, 84 см

Код товара:УТ-00023045
Артикул:1130

Товар не найден

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Описание
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Описание

Зонт на просвет обеспечивает мягкий рассеянный свет с более ярким пятном в центре и угасанием к краю. Фотозонты - легкие и недорогие инструменты, быстро разбираются, удобны для выездной съемки. Диаметр: 84 см.