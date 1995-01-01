Мини штатив Fujimi FJT-33F
Код товара:УТ-00024591
Артикул:1244
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см28
Безопасная нагрузка, кг3
Быстросъемная площадкаесть
Максимальная нагрузка3 кг
Максимальная высота28 см
МатериалАБС пластик, TPE резина, сталь (штативный винт)
Вес235 г
Описание
Малый вес, поразительная гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360°), внушительная грузоподъёмность, прорезиненные звенья, быстросъёмная площадка - вот лишь немногие отличительные особенности компактного шарнирного штатива FJT-33F от компании FUJIMI.
Вес: 235 г.
Максимальная нагрузка: 3 кг.
Максимальная высота: 285 мм.
Крепление камеры: 1/4 - 3/8