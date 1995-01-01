Мини штатив Fujimi FJT-33F

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Код товара: УТ-00024591 Артикул: 1244 Код товара: УТ-00024591 Артикул: 1244 Максимальная высота, см 28 Безопасная нагрузка, кг 3 Быстросъемная площадка есть Максимальная нагрузка 3 кг Максимальная высота 28 см Материал АБС пластик, TPE резина, сталь (штативный винт) Вес 235 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 28 Безопасная нагрузка, кг 3 Характеристики Быстросъемная площадка есть Максимальная нагрузка 3 кг Максимальная высота 28 см Материал АБС пластик, TPE резина, сталь (штативный винт) Физические характеристики Вес 235 г Описание Малый вес, поразительная гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360°), внушительная грузоподъёмность, прорезиненные звенья, быстросъёмная площадка - вот лишь немногие отличительные особенности компактного шарнирного штатива FJT-33F от компании FUJIMI. Вес: 235 г.

Максимальная нагрузка: 3 кг.

Максимальная высота: 285 мм.

Крепление камеры: 1/4 - 3/8 Видео Наш обзор

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