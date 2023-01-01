Мини штатив Fujimi FJT-33F
Код товара : УТ-00024591
Артикул : 1244
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Материал
АБС пластик, TPE резина, сталь (штативный винт)
Физические характеристики
Вес
235 г
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Малый вес, поразительная гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360°), внушительная грузоподъёмность, прорезиненные звенья, быстросъёмная площадка - вот лишь немногие отличительные особенности компактного шарнирного штатива FJT-33F от компании FUJIMI.
Вес: 235 г.
Максимальная нагрузка: 3 кг.
Максимальная высота: 285 мм.
Крепление камеры: 1/4 - 3/8