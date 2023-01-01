Малый вес, поразительная гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360°), внушительная грузоподъёмность, прорезиненные звенья, быстросъёмная площадка - вот лишь немногие отличительные особенности компактного шарнирного штатива FJT-33F от компании FUJIMI.