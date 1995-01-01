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Мини штатив Fujimi FJT-33F

  • FJT-33F
  • FJT-33F
  • FJT-33F
  • FJT-33F
  • FJT-33F
  • FJT-33F
  • FJT-33F
Код товара:УТ-00024591
Артикул:1244

Товар не найден

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Описание
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Описание

Малый вес, поразительная гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360°), внушительная грузоподъёмность, прорезиненные звенья, быстросъёмная площадка - вот лишь немногие отличительные особенности компактного шарнирного штатива FJT-33F от компании FUJIMI.

Вес: 235 г.
Максимальная нагрузка: 3 кг.
Максимальная высота: 285 мм.
Крепление камеры: 1/4 - 3/8