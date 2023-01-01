Софтбокс Fujimi 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
Код товара : УТ-00028248
Артикул : 1159
3 250 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Софтбокс для моноблоков Fujimi TTC-250, TTC-150 и других (максимальный диаметр для моноблока ∅ 10 см). Размер рассеивающей поверхности: 50х70 см. Двойной рассеиватель (внутренний + внешний) обеспечивает мягкий свет с равномерным распространением. Хорошо подходит для бюстовых портретов, портретов по пояс. Материал адаптера: металл.
Стойка и осветитель продаются отдельно.