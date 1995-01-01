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Софтбокс Fujimi 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)

  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
  • 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)
Код товара:УТ-00028248
Артикул:1159

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Софтбокс для моноблоков Fujimi TTC-250, TTC-150 и других (максимальный диаметр для моноблока ∅ 10 см). Размер рассеивающей поверхности: 50х70 см. Двойной рассеиватель (внутренний + внешний) обеспечивает мягкий свет с равномерным распространением. Хорошо подходит для бюстовых портретов, портретов по пояс. Материал адаптера: металл.

Стойка и осветитель продаются отдельно.