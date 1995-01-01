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Софтбокс Fujimi 50х70 см, с универсальным адаптером (FJSS-5070A)

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Код товара: УТ-00028248 Артикул: 1159 Код товара: УТ-00028248 Артикул: 1159 Вес (брутто), кг 0.063 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.063 Описание Софтбокс для моноблоков Fujimi TTC-250, TTC-150 и других (максимальный диаметр для моноблока ∅ 10 см). Размер рассеивающей поверхности: 50х70 см. Двойной рассеиватель (внутренний + внешний) обеспечивает мягкий свет с равномерным распространением. Хорошо подходит для бюстовых портретов, портретов по пояс. Материал адаптера: металл. Стойка и осветитель продаются отдельно. Видео Наш обзор

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