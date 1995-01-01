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Груша для сдувания пыли Fujimi FJС-1

Код товара:УТ-00024477
Артикул:492

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Груша Fujimi предназначена для бесконтактного удаления пыли как с наружных поверхностей, так и из внутренних, труднодоступных частей корпуса камер, объективов, биноклей и так далее. Незаменима для очистки сенсора (матрицы) камеры. В задней части груши находится воздушный клапан, через который внутрь засасывается воздух, а пластиковый зауженный воздуховод выдувает его мощным направленным потоком. Таким образом, сдуваемая пыль не засасывается обратно в грушу.