Серая карта Fujimi FJGC-30, для установки баланса белого, 30 см
Код товара : УТ-00019418
Артикул : 474
1 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Серая карта баланса белого от Fujimi - это идеальный инструмент для того, чтобы Ваши фотографии выглядели сбалансированно, а цвета были правильными.
- Точный баланс белого и экспозиции
- 18% Серый и Нейтрально белый
- Мишень фокусировки
- Чехол на молнии для хранения и транспортировки