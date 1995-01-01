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Угловая площадка Fujimi FJG-L100, стандарт Arca Swiss

  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
  • FJG-L100, стандарт Arca Swiss
Код товара:УТ-00028893
Артикул:1526

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Угловая (L-образная) площадка облегчает съемку с вертикальной ориентацией камеры: большинство шаровых голов не позволяют наклонить камеру на угол более 90°, поэтому если сам штатив стоит на неровной поверхности, то выровнять камеру по горизонту без такой площадки будет проблематично. для пейзажной съемки. Обе пластины, нижняя и боковая, выполнены в форме «ласточкиного хвоста», по стандарту Arсa Swiss.

Прорезь в боковой площадке позволяет подключать кабели (например, для пульта дистанционного спуска).

  • Материал: алюминий
  • Длина: 110 мм
  • Ширина: 38 мм
  • Высота: 79 мм
  • Вес: 0.41 кг