Угловая площадка Fujimi FJG-L100, стандарт Arca Swiss
Код товара:УТ-00028893
Артикул:1526
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.600
Тип товараL-площадки
Описание
Угловая (L-образная) площадка облегчает съемку с вертикальной ориентацией камеры: большинство шаровых голов не позволяют наклонить камеру на угол более 90°, поэтому если сам штатив стоит на неровной поверхности, то выровнять камеру по горизонту без такой площадки будет проблематично. для пейзажной съемки. Обе пластины, нижняя и боковая, выполнены в форме «ласточкиного хвоста», по стандарту Arсa Swiss.
Прорезь в боковой площадке позволяет подключать кабели (например, для пульта дистанционного спуска).
- Материал: алюминий
- Длина: 110 мм
- Ширина: 38 мм
- Высота: 79 мм
- Вес: 0.41 кг