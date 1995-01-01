Угловая (L-образная) площадка облегчает съемку с вертикальной ориентацией камеры: большинство шаровых голов не позволяют наклонить камеру на угол более 90°, поэтому если сам штатив стоит на неровной поверхности, то выровнять камеру по горизонту без такой площадки будет проблематично. для пейзажной съемки. Обе пластины, нижняя и боковая, выполнены в форме «ласточкиного хвоста», по стандарту Arсa Swiss.

Прорезь в боковой площадке позволяет подключать кабели (например, для пульта дистанционного спуска).