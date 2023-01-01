Описание

Универсальный чистящий набор Fujimi FJCS-150 для фотокамер и объективов. Включает в себя чистящее средство 20 мл, салфетку из микрофибры 15х18 см, кисточку, воздушную грушу и сухие бумажные салфетки (25 шт.). Смахните пыль, песчинки и ворсинки с помощью кисточки или воздушной груши, затем удалите жировые загрязнения (отпечатки пальцев, следы от жидкостей) с помощью салфетки из микрофибры. При необходимости используйте чистящее средство и протрите поверхность одноразовой сухой салфеткой.

Комплект можно использовать для очистки объективов, биноклей, очков и другой оптики, мониторов, а также для продувки труднодоступных мест фото- и видеокамер, компьютерной техники.