Адаптер Fujimi FJAR-EOSSE - это переходное кольцо, разработанное специально для крепления объективов Canon EOS на камерах Sony E. Благодаря этому адаптеру, вы сможете использовать объективы с креплением EOS на камерах с байонетом NEX.

Изготовленный из анодированного алюминия, адаптер обеспечивает прочность и долговечность. Он компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность, обеспечивая стабильное и точное изображение.

Fujimi FJAR-EOSSE не поддерживает функции автофокусировки и экспозамера, что делает его отличным выбором для тех, кто не нуждается в этих функциях.

Выбирая адаптер Fujimi FJAR-EOSSE, вы получаете надежное и качественное решение для крепления объективов Canon EOS на камерах Sony E.