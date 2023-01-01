Адаптер Fujimi FJAR-EOSSE, c Canon EOS на Sony E
Код товара : УТ-00018697
Артикул : 868
1 390 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник Fujimi FJAR-EOSSE позволяет монтировать объективы с креплением EOS на камеры с байонетом NEX. Переходник изготовлен из анодированного алюминия и компенсирует рабочий отрезок, позволяя фокусироваться на бесконечность. Из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера.