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Адаптер Fujimi FJAR-EOSSE, для объективов Canon EOS на камеры Sony E

  • FJAR-EOSSE, c Canon EOS на Sony E
  • FJAR-EOSSE, c Canon EOS на Sony E
  • FJAR-EOSSE, c Canon EOS на Sony E
Код товара:УТ-00018697
Артикул:868

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Fujimi FJAR-EOSSE - это переходное кольцо, разработанное специально для крепления объективов Canon EOS на камерах Sony E. Благодаря этому адаптеру, вы сможете использовать объективы с креплением EOS на камерах с байонетом NEX.

Изготовленный из анодированного алюминия, адаптер обеспечивает прочность и долговечность. Он компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность, обеспечивая стабильное и точное изображение.

Fujimi FJAR-EOSSE не поддерживает функции автофокусировки и экспозамера, что делает его отличным выбором для тех, кто не нуждается в этих функциях.

Выбирая адаптер Fujimi FJAR-EOSSE, вы получаете надежное и качественное решение для крепления объективов Canon EOS на камерах Sony E.