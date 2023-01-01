Адаптер Fujimi FJAR-EOSFX, c Canon EOS на Fujifilm X
Код товара : УТ-00019719
Артикул : 1459
1 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник предназначен для установки объективов с креплением (байонетом) Canon EOS на фотоаппараты с байонетом Fujifilm-X. Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет.
- Тип- переходное кольцо
- Canon EOS - Fujifilm X / EOS-FX
- Возможна фокусировка на бесконечность
- Материал: анодированный алюминий
- Автофокуса: нет