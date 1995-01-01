Адаптер Fujimi FJAR-EOSFX - это переходное кольцо, предназначенное для установки объективов с креплением Canon EOS на фотоаппараты с байонетом Fujifilm-X. Благодаря этому адаптеру, вы сможете использовать объективы Canon EOS на камерах Fujifilm X, что значительно расширяет возможности вашей фототехники.

Адаптер Fujimi FJAR-EOSFX компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Это значит, что вы сможете снимать удаленные объекты без потери резкости и качества изображения.

Материал адаптера - анодированный алюминий, что обеспечивает его прочность и долговечность.

Адаптер Fujimi FJAR-EOSFX не поддерживает автофокус, что позволяет вам полностью контролировать процесс фокусировки и настройки экспозиции.

Выбирая адаптер Fujimi FJAR-EOSFX, вы получаете возможность использовать объективы Canon EOS на камерах Fujifilm X и наслаждаться качеством изображения, которое они способны обеспечить.