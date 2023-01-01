Адаптер Fujimi FJAR-EOS43AP позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Micro 4/3 (MFT): Olympus, Panasonic, Blackmagic Design, JVC. Главной отличительной особенностью этого переходника является встроенная 14-лепестковой ирисовая диафрагма, которая управляется кольцом на оправе переходника (на объективах Canon EF диафрагма по умолчанию открыта до максимального значения). Электронной связи между объективом и камерой данный переходник не обеспечивает, автоматическая фокусировка, оптическая стабилизация не работают.