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Адаптер Fujimi FJAR-EOS43AP, с Canon EF на Micro 4/3, с диафрагмой

  • FJAR-EOS43AP, с Canon EF на Micro 4/3, с диафрагмой
  • FJAR-EOS43AP, с Canon EF на Micro 4/3, с диафрагмой
  • FJAR-EOS43AP, с Canon EF на Micro 4/3, с диафрагмой
Код товара:УТ-00043210
Артикул:719

Товар не найден

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Описание
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Описание

Адаптер Fujimi FJAR-EOS43AP позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Micro 4/3 (MFT): Olympus, Panasonic, Blackmagic Design, JVC. Главной отличительной особенностью этого переходника является встроенная 14-лепестковой ирисовая диафрагма, которая управляется кольцом на оправе переходника (на объективах Canon EF диафрагма по умолчанию открыта до максимального значения). Электронной связи между объективом и камерой данный переходник не обеспечивает, автоматическая фокусировка, оптическая стабилизация не работают.