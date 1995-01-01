Адаптер Fujimi FJAR-EOS43AP, с Canon EF на Micro 4/3, с диафрагмой

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Код товара: УТ-00043210 Артикул: 719 Код товара: УТ-00043210 Артикул: 719 Объектив, система Canon EF Камера, система Micro 4/3 Вес (брутто), кг 0.063 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Объектив, система Canon EF Камера, система Micro 4/3 Физические характеристики Вес (брутто), кг 0.063 Описание Адаптер Fujimi FJAR-EOS43AP позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Micro 4/3 (MFT): Olympus, Panasonic, Blackmagic Design, JVC. Главной отличительной особенностью этого переходника является встроенная 14-лепестковой ирисовая диафрагма, которая управляется кольцом на оправе переходника (на объективах Canon EF диафрагма по умолчанию открыта до максимального значения). Электронной связи между объективом и камерой данный переходник не обеспечивает, автоматическая фокусировка, оптическая стабилизация не работают. Видео Наш обзор

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