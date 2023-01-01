Переходник Canon EOS - micro 4/3 предназначен для установки объективов с креплением (байонетом) Canon EOS на фотоаппараты с байонетом micro 4/3 (Рanasonic, Olympus, Blackmagic). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет. Изготовлен из алюминия с черным матовым покрытием. Подходит для всех объективов системы Canon EOS.