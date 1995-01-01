Адаптер Fujimi FJAR-EOS43 - это незаменимый аксессуар для фотографов, которые хотят использовать объективы Canon EOS на камерах с байонетом micro 4/3.

Адаптер Fujimi FJAR-EOS43 компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Это значит, что вы сможете использовать свои любимые объективы Canon EOS с камерами micro 4/3, не беспокоясь о фокусировке.

Изготовленный из алюминия с черным матовым покрытием, адаптер Fujimi FJAR-EOS43 обеспечивает прочность и долговечность. Он подходит для всех объективов системы Canon EOS, что делает его отличным выбором для фотографов, которые хотят расширить свою коллекцию объективов.

Адаптер Fujimi FJAR-EOS43 совместим с камерами Panasonic, Olympus и Blackmagic с байонетом micro 4/3. Это позволяет использовать объективы Canon EOS на камерах различных производителей, расширяя возможности вашего оборудования.

Адаптер Fujimi FJAR-EOS43 - это отличный выбор для фотографов, которые хотят использовать объективы Canon EOS на камерах micro 4/3. Он обеспечивает надежную и стабильную работу, а также позволяет фокусироваться на бесконечность, что делает его незаменимым аксессуаром для любого фотографа.