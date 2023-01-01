Адаптер Fujimi FJAR-EOS43, c Canon EOS на Micro 4/3
Код товара : УТ-00018695
Артикул : 716
1 190 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник Canon EOS - micro 4/3 предназначен для установки объективов с креплением (байонетом) Canon EOS на фотоаппараты с байонетом micro 4/3 (Рanasonic, Olympus, Blackmagic). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
- Автофокус доступен не будет.
- Изготовлен из алюминия с черным матовым покрытием.
- Подходит для всех объективов системы Canon EOS.