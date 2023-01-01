Переходник М42 - NEX предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотоаппараты с байонетом Sony E (NEX). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет.