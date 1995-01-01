Адаптер Fujimi FJAR-42SE, c M42 на камеры Sony E (Nex)

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Код товара: УТ-00018694 Артикул: 714 Код товара: УТ-00018694 Артикул: 714 Объектив, система M42x1 Камера, система Sony E Вес (брутто), кг 0.063 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Объектив, система M42x1 Камера, система Sony E Физические характеристики Вес (брутто), кг 0.063 Описание Переходник М42 - NEX предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотоаппараты с байонетом Sony E (NEX). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет. Видео Наш обзор

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