Адаптер Fujimi FJAR-42SE, c M42 на камеры Sony E (Nex)
Код товара : УТ-00018694
Артикул : 714
1 190 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник М42 - NEX предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотоаппараты с байонетом Sony E (NEX). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет.