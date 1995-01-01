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Адаптер Fujimi FJAR-42SE, c M42 на камеры Sony E (Nex)

  • FJAR-42SE, c M42 на камеры Sony E (Nex)
  • FJAR-42SE, c M42 на камеры Sony E (Nex)
  • FJAR-42SE, c M42 на камеры Sony E (Nex)
Код товара:УТ-00018694
Артикул:714

Товар не найден

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Описание

Переходник М42 - NEX предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотоаппараты с байонетом Sony E (NEX). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет.