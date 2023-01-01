Адаптер Fujimi с M42 на Nikon F, с корректирующей линзой (FJAR-42NFL)
Код товара : УТ-00018698
Артикул : 1236
1 690 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник М42 - Nikon позволяет использовать объективы с креплением M42 на фотокамерах Nikon. Благодаря наличию корректирующей линзы, становится возможным фокусироваться на бесконечность. Чип отсутствует.