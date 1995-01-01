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Адаптер Fujimi для объективов M42 на камеры Nikon F, с корректирующей линзой

  • с M42 на Nikon F, с корректирующей линзой (FJAR-42NFL)
  • с M42 на Nikon F, с корректирующей линзой (FJAR-42NFL)
  • с M42 на Nikon F, с корректирующей линзой (FJAR-42NFL)
  • с M42 на Nikon F, с корректирующей линзой (FJAR-42NFL)
  • с M42 на Nikon F, с корректирующей линзой (FJAR-42NFL)
Код товара:УТ-00018698
Артикул:1236

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер Fujimi для объективов с M42 на камеры с Nikon F - это переходное кольцо, которое позволяет использовать объективы с креплением M42 на фотокамерах Nikon.

Особенностью данного адаптера является наличие корректирующей линзы. Это позволяет фокусироваться на бесконечность, что делает процесс съемки более удобным и точным. Чип отсутствует, что делает адаптер более простым и надежным в использовании.

Адаптер Fujimi оснащен креплением на объективе с резьбой M42 и креплением на камере с байонетом F. Это обеспечивает совместимость с широким спектром объективов и камер, что делает его отличным выбором для фотографов, которые хотят расширить свои возможности съемки.

Выбирая адаптер Fujimi для объективов с M42 на камеры с Nikon F, вы получаете надежный и удобный инструмент для съемки, который позволит вам использовать объективы с креплением M42 на камерах Nikon.