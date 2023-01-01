Переходное кольцо Fujimi с M42 на Nikon (FJAR-42NF)
Код товара : УТ-00019194
Артикул : 479
1 090 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник Fujimi FJAR-42NF позволяет монтировать объективы с креплением M42 на камеры Nikon. Переходник изготовлен из анодированного алюминия; из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Фокусировка на бесконечность будет недоступна из-за разницы в длине рабочих отрезков.