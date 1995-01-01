Переходное кольцо Fujimi FJAR-42NF - это незаменимый аксессуар для фотографов, которые используют объективы с креплением M42 на камерах Nikon. Изготовленное из анодированного алюминия, это кольцо обеспечивает прочное и надежное крепление, а также защиту от коррозии.

Благодаря резьбе M42x1 на камере и байонету F на объективе, установка переходного кольца Fujimi FJAR-42NF не вызовет сложностей.

Однако стоит учесть, что из-за отсутствия электронных контактов, данный переходник не поддерживает функции автофокусировки и экспозамера. Это означает, что фокусировка на бесконечность будет недоступна из-за разницы в длине рабочих отрезков.

В целом, переходное кольцо Fujimi FJAR-42NF - это надежный и качественный аксессуар, который поможет расширить возможности вашей фототехники и сделать процесс съемки более удобным и гибким.