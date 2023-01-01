Переходник Fujimi FJAR-42NF позволяет монтировать объективы с креплением M42 на камеры Nikon. Переходник изготовлен из анодированного алюминия; из-за отсутствия электронных контактов не поддерживаются функции автофокусировки и экспозамера. Фокусировка на бесконечность будет недоступна из-за разницы в длине рабочих отрезков.