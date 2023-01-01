Описание

Инструкция по программированию Canon М42.

Запись информации в чип сводится к четырем простым операциям:

1. ввод чипа в режим программирования;

2. выбор нужного параметра программирования;

3. ввод данных;

4. выход из режима программирования.

Для программирования чипа Вам понадобится сам переходник с программируемым чипом, объектив М42, а так же фотоаппарат Canon системы EOS. Никаких дополнительных инструментов не требуется.

Прежде всего – включите фотоаппарат!

Убедитесь, что в Вашем фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно!

Переведите фотоаппарат в режим М и установите выдержку не длиннее 1/60.

Не используйте режим серийной съемки! Используйте только покадровую съемку. Установите переходник на объектив и присоедините к камере.

Теперь можно начать программирование чипа.

КАК ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ

Ввод информации в чип сводится к вводу некоторых чисел. Каждому вводимому числу соответствует определенное значение диафрагмы:

f/2.0 – 0

f/2.2 – 1

f/2.5 – 2

f/2.8 – 3

f/3.2 – 4

f/3.5 – 5

f/4.0 – 6

f/4.5 – 7

f/5.0 – 8

f/5.6 – 9

для ввода нужного числа – необходимо нажать кнопку спуска затвора

Чип имеет 3 режима настройки:

0 – ввод светосилы объектива

1 – ввод фокусного расстояния объектива

2 – ввод поправки фокусировки (юстировка).

1. Для входа в режим программирования:

1.1. фотоаппаратом (колесиком) установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора

1.2. установите (колесиком) диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора

1.3. установите (колесиком) диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора.

Теперь переходник перешел в режим программирования – можно перейти к выбору нужной операции.

2. Для выбора соответствующей операции введите:

f/2.0 (соотв. числу 0) – для ввода светосилы – и нажмите кнопку спуска затвора;

f/2.2 (соотв. числу 1) – для ввода фокусного расстояния – и нажмите кнопку спуска затвора;

f/2.5 (соотв. числу 2) – для корректировки фокуса – и нажмите кнопку спуска затвора.

3. Теперь, когда Вы перевели переходник в выбранный режим, можно ввести данные.

Для установки мин. значения диафрагмы объектива (светосилы) выберите соответствующую диафрагму. Когда выбрали – нажмите кнопку спуска затвора.

Для ввода фокусного расстояния – введите 5 чисел от 1 до 65535 (например, если у вас объектив 135 мм, то необходимо ввести: 00135; это делается так: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора).

Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Это значение должно быть получено тестовым путем. Делайте тестовые снимки и подбирайте коррекцию фокусировки на их основе. Можно добиться очень точного попадания. Пример ввода: Вы хотите ввести юстировочное значение 8. Для этого введите сочетание 08: f/2.0+спуск затвора, f/5.0+спуск затвора. Если Вы хотите ввести юстировочное значение, например, 15: введите f/2.2+спуск затвора, f/3.5+спуск затвора.

После того, как Вы перевели чип в режим программирования, выбрали параметр программирования и ввели его значение, перейдите к пункту 4 – выход из режима программирования.

4. Для выхода из режима программирования установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/64 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора.

Теперь Ваш переходник с чипом для Canon запрограммирован.

Примеры:

Вы хотите ввести светосилу объектива, равную 2.8. Для этого:

1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);

2. f/2.0+ спуск затвора (переходим в раздел ввода диафрагмы);

3. f/2.8+спуск затвора (установили мин. знач. диафрагмы f/2.8);

4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).

Вы хотите ввести фокусное расстояние объектива, равное 135мм. Для этого:

1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);

2. f/2.2+ спуск затвора (переходим в раздел ввода фокусного расстояния);

3. вводим 00135: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора (ввели в чип фокусное расстояние объектива 135мм);

4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).

Вы хотите ввести корректировку фокусировки, равную 9. Для этого:

1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);

2. f/2.5+ спуск затвора (переходим в раздел ввода коррекции фокусировки);

3. вводим 09: f/2.0+спуск затвора, f/5.6 +спуск затвора (вводим коррекцию фокусировки, равную 9);

4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).

5. Проверяем точность подтверждения фокусировки тестовыми снимками. При необходимости – повторяем программирование данного параметра.

На этом программирование чипа закончено. При необходимости чип может быть перепрограммирован неограниченное количество раз. Процедура программирования занимает от 5 до 30 минут.

По умолчанию в чипе прописано: 50мм F/1.4, пожалуйста, измените параметры по спецификации вашего объектива.

Если при программировании Вы ввели недопустимые значения для данного режима программирования – чип выйдет из режима программирования, а введенные настройки запомнены не будут.

Внимание:

1. Не прикасайтесь к контактам чипа переходника.

2. Не используйте при обычной съемке сочетание f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора – это может перевести чип в режим программирования.