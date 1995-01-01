Адаптер Fujimi с M42 на Canon EF (FJAR-42EOSi II)
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Характеристики
Описание
Адаптер Fujimi FJAR-42EOSi II предназначен для установки объективов с резьбой M42 на камеры Canon байонетом EF. Оснащен чипом («одуванчиком») 9 поколения (поддерживает EOS 5D Mark IV). Чип позволяет задействовать функцию подтверждения фокусировки. Его также можно запрограммировать для изменения параметров записываемых в EXIF (фокусное расстояние, диафрагма).
Инструкция по программированию Canon М42.
Запись информации в чип сводится к четырем простым операциям:
1. ввод чипа в режим программирования;
2. выбор нужного параметра программирования;
3. ввод данных;
4. выход из режима программирования.
Для программирования чипа Вам понадобится сам переходник с программируемым чипом, объектив М42, а так же фотоаппарат Canon системы EOS. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
Прежде всего – включите фотоаппарат!
Убедитесь, что в Вашем фотоаппарате установлен шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Это важно!
Переведите фотоаппарат в режим М и установите выдержку не длиннее 1/60.
Не используйте режим серийной съемки! Используйте только покадровую съемку. Установите переходник на объектив и присоедините к камере.
Теперь можно начать программирование чипа.
КАК ВВОДИТЬ ЗНАЧЕНИЯ
Ввод информации в чип сводится к вводу некоторых чисел. Каждому вводимому числу соответствует определенное значение диафрагмы:
f/2.0 – 0
f/2.2 – 1
f/2.5 – 2
f/2.8 – 3
f/3.2 – 4
f/3.5 – 5
f/4.0 – 6
f/4.5 – 7
f/5.0 – 8
f/5.6 – 9
для ввода нужного числа – необходимо нажать кнопку спуска затвора
Чип имеет 3 режима настройки:
0 – ввод светосилы объектива
1 – ввод фокусного расстояния объектива
2 – ввод поправки фокусировки (юстировка).
1. Для входа в режим программирования:
1.1. фотоаппаратом (колесиком) установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора
1.2. установите (колесиком) диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора
1.3. установите (колесиком) диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора.
Теперь переходник перешел в режим программирования – можно перейти к выбору нужной операции.
2. Для выбора соответствующей операции введите:
f/2.0 (соотв. числу 0) – для ввода светосилы – и нажмите кнопку спуска затвора;
f/2.2 (соотв. числу 1) – для ввода фокусного расстояния – и нажмите кнопку спуска затвора;
f/2.5 (соотв. числу 2) – для корректировки фокуса – и нажмите кнопку спуска затвора.
3. Теперь, когда Вы перевели переходник в выбранный режим, можно ввести данные.
Для установки мин. значения диафрагмы объектива (светосилы) выберите соответствующую диафрагму. Когда выбрали – нажмите кнопку спуска затвора.
Для ввода фокусного расстояния – введите 5 чисел от 1 до 65535 (например, если у вас объектив 135 мм, то необходимо ввести: 00135; это делается так: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора).
Для ввода коррекции фокусировки необходимо ввести значение от 0 до 31. Это значение должно быть получено тестовым путем. Делайте тестовые снимки и подбирайте коррекцию фокусировки на их основе. Можно добиться очень точного попадания. Пример ввода: Вы хотите ввести юстировочное значение 8. Для этого введите сочетание 08: f/2.0+спуск затвора, f/5.0+спуск затвора. Если Вы хотите ввести юстировочное значение, например, 15: введите f/2.2+спуск затвора, f/3.5+спуск затвора.
После того, как Вы перевели чип в режим программирования, выбрали параметр программирования и ввели его значение, перейдите к пункту 4 – выход из режима программирования.
4. Для выхода из режима программирования установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/64 – нажмите спуск затвора, установите диафрагму f/57 – нажмите спуск затвора.
Теперь Ваш переходник с чипом для Canon запрограммирован.
Примеры:
Вы хотите ввести светосилу объектива, равную 2.8. Для этого:
1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);
2. f/2.0+ спуск затвора (переходим в раздел ввода диафрагмы);
3. f/2.8+спуск затвора (установили мин. знач. диафрагмы f/2.8);
4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).
Вы хотите ввести фокусное расстояние объектива, равное 135мм. Для этого:
1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);
2. f/2.2+ спуск затвора (переходим в раздел ввода фокусного расстояния);
3. вводим 00135: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.2+спуск затвора, f/2.8 +спуск затвора, f/3.5+спуск затвора (ввели в чип фокусное расстояние объектива 135мм);
4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).
Вы хотите ввести корректировку фокусировки, равную 9. Для этого:
1. f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора (переводим чип в режим программирования);
2. f/2.5+ спуск затвора (переходим в раздел ввода коррекции фокусировки);
3. вводим 09: f/2.0+спуск затвора, f/5.6 +спуск затвора (вводим коррекцию фокусировки, равную 9);
4. f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора (выводим чип из режима программирования, он запоминает введенные данные).
5. Проверяем точность подтверждения фокусировки тестовыми снимками. При необходимости – повторяем программирование данного параметра.
На этом программирование чипа закончено. При необходимости чип может быть перепрограммирован неограниченное количество раз. Процедура программирования занимает от 5 до 30 минут.
По умолчанию в чипе прописано: 50мм F/1.4, пожалуйста, измените параметры по спецификации вашего объектива.
Если при программировании Вы ввели недопустимые значения для данного режима программирования – чип выйдет из режима программирования, а введенные настройки запомнены не будут.
Внимание:
1. Не прикасайтесь к контактам чипа переходника.
2. Не используйте при обычной съемке сочетание f/64+спуск затвора, f/57+спуск затвора, f/64+спуск затвора – это может перевести чип в режим программирования.