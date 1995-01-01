Адаптер Fujimi FJAR-42EOS, с M42 на Canon EOS (уцененный)



Код товара: УТ-00075481 Артикул: 478 (у) Код товара: УТ-00075481 Артикул: 478 (у) Объектив, система M42x1 Камера, система Canon EOS Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Объектив, система M42x1 Камера, система Canon EOS Описание Переходник М42-EOS позволяет использовать объективы с креплением M42 на зеркальных фотокамерах Canon EOS. Простое переходное кольцо без чипа, нет подтверждения автофокуса. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.