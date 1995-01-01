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Адаптер Fujimi FJAR-42EOS, с M42 на Canon EOS (уцененный)

Код товара:УТ-00075481
Артикул:478 (у)

Товар не найден

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Описание

Переходник М42-EOS позволяет использовать объективы с креплением M42 на зеркальных фотокамерах Canon EOS. Простое переходное кольцо без чипа, нет подтверждения автофокуса.