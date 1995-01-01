Адаптер Fujimi M42-Micro 4/3 - это переходное кольцо, предназначенное для установки объективов с креплением M42 на фотоаппараты с байонетом micro 4/3 (Рanasonic, Olympus). Оно компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус при этом недоступен.

Изготовлен адаптер из алюминия с черным матовым покрытием, что обеспечивает его прочность и долговечность. Это гарантирует, что адаптер будет служить вам долгое время, сохраняя свой первоначальный вид и функциональность.

Адаптер Fujimi M42-Micro 4/3 - это незаменимый аксессуар для фотографов, которые хотят расширить свои возможности и использовать объективы с креплением M42 на камерах с байонетом micro 4/3.