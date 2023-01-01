Адаптер Fujimi с M42 на Micro 4/3 (FJAR-4243)
Код товара : УТ-00018693
Артикул : 718
1 190 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Переходник M42 - micro 4/3 предназначен для установки объективов с креплением M42 на фотоаппараты с байонетом micro 4/3 (Рanasonic, Olympus). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет. Изготовлен из алюминия с черным матовым покрытием.