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Адаптер Fujimi для объективов M42 на камеры с байонетом Micro 4/3

  • с M42 на Micro 4/3 (FJAR-4243)
  • с M42 на Micro 4/3 (FJAR-4243)
  • с M42 на Micro 4/3 (FJAR-4243)
Код товара:УТ-00018693
Артикул:718

Товар не найден

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Описание
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Описание

Адаптер Fujimi M42-Micro 4/3 - это переходное кольцо, предназначенное для установки объективов с креплением M42 на фотоаппараты с байонетом micro 4/3 (Рanasonic, Olympus). Оно компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус при этом недоступен.

Изготовлен адаптер из алюминия с черным матовым покрытием, что обеспечивает его прочность и долговечность. Это гарантирует, что адаптер будет служить вам долгое время, сохраняя свой первоначальный вид и функциональность.

Адаптер Fujimi M42-Micro 4/3 - это незаменимый аксессуар для фотографов, которые хотят расширить свои возможности и использовать объективы с креплением M42 на камерах с байонетом micro 4/3.