Переходник M42 - micro 4/3 предназначен для установки объективов с креплением M42 на фотоаппараты с байонетом micro 4/3 (Рanasonic, Olympus). Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность. Автофокус доступен не будет. Изготовлен из алюминия с черным матовым покрытием.