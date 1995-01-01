Fujimi FJ3030 – салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Благодаря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30х30 см.
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