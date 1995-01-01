Салфетка из микрофибры Fujimi FJ3030, серая, 30x30 см

<





>

Код товара: УТ-00024475 Артикул: 847 Код товара: УТ-00024475 Артикул: 847 Назначение Чистка оптики, Чистка матрицы Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Средства по уходу за фотоаппаратом Назначение Чистка оптики, Чистка матрицы Описание Fujimi FJ3030 – салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Благодаря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30х30 см. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.