Салфетка из микрофибры Fujimi FJ3030, серая, 30x30 см
Код товара : УТ-00024475
Артикул : 847
220 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Fujimi FJ3030 – салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Благодаря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30х30 см.