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Салфетка из микрофибры Fujimi FJ3030, серая, 30x30 см

  • FJ3030, серая, 30x30см
  • FJ3030, серая, 30x30см
  • FJ3030, серая, 30x30см
Код товара:УТ-00024475
Артикул:847

Товар не найден

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Описание

Fujimi FJ3030 – салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Благодаря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30х30 см.