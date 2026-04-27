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Радиосинхронизатор Fujimi FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5) (б/у)

  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
  • FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5)
Код товара:УТ-00093284
Артикул:б/у-Н1 К 2026-04-27

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00093284

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования;
Комплектация: коробка, USB кабель;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.