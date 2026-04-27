Радиосинхронизатор Fujimi FJ-WTTLC с поддержкой E-TTL (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00093284 Артикул: б/у-Н1 К 2026-04-27 Код товара: УТ-00093284 Артикул: б/у-Н1 К 2026-04-27 Тип аксессуара синхронизаторы Все характеристики Код товара: УТ-00093284 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

Комплектация: коробка, USB кабель;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара синхронизаторы Описание Код товара: УТ-00093284 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования;

Комплектация: коробка, USB кабель;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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