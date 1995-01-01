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Зарядное устройство с USB-адаптером Fujimi для NP-FZ100 (FJ-UNC-FZ100)

  • для NP-FZ100 (FJ-UNC-FZ100)
  • для NP-FZ100 (FJ-UNC-FZ100)
  • для NP-FZ100 (FJ-UNC-FZ100)
Код товара:УТ-00038102
Артикул:1565

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB 5 Вт для сети 220 В.

  • Вход: DC 5B / 1 - 2А
  • Выход: 8.4B / 600мА
  • Размеры: 85 х 54 х 18 мм

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II