Зарядное устройство с USB-адаптером Fujimi для NP-FZ100 (FJ-UNC-FZ100)
Код товара:УТ-00038102
Артикул:1565
Товар не найден
Описание
USB Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB 5 Вт для сети 220 В.
- Вход: DC 5B / 1 - 2А
- Выход: 8.4B / 600мА
- Размеры: 85 х 54 х 18 мм
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II