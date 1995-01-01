Раздвижной поворотный зажим для смартфонов. Позволяет расширить возможности фото и видео съемки.
Материал - пластик, метал.
Ширина зажима - от 54 до 96 мм.
Вес - 95 г.
Размер - 37*35*93 мм(сложенном состоянии)
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