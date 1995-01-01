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Держатель для смартфонов Fujimi FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой

  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
  • FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой
Код товара:УТ-00045470
Артикул:1649

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Раздвижной поворотный зажим для смартфонов. Позволяет расширить возможности фото и видео съемки.

Материал - пластик, метал.
Ширина зажима - от 54 до 96 мм.
Вес - 95 г.
Размер - 37*35*93 мм(сложенном состоянии)