Держатель для смартфонов Fujimi FJ-TRHLP, с изменяемым углом и зажимом-прищепкой

<



















>















Код товара: УТ-00045470 Артикул: 1649 Код товара: УТ-00045470 Артикул: 1649 Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Раздвижной поворотный зажим для смартфонов. Позволяет расширить возможности фото и видео съемки. Материал - пластик, метал.

Ширина зажима - от 54 до 96 мм.

Вес - 95 г.

Размер - 37*35*93 мм(сложенном состоянии) Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.