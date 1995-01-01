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Держатель Fujimi FJ-RDH для складных фонов, отражателей

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Код товара: УТ-00047741 Артикул: 1660 Код товара: УТ-00047741 Артикул: 1660 Вес (брутто), кг 0.063 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.063 Описание Держатель-зажим Fujimi FJ-RDH предназначен для крепления на стойку складных (каркасных) фонов, отражателей и карт серого. Видео Наш обзор

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