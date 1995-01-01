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Держатель Fujimi FJ-RDH для складных фонов, отражателей

  • FJ-RDH для складных фонов, отражателей
  • FJ-RDH для складных фонов, отражателей
  • FJ-RDH для складных фонов, отражателей
Код товара:УТ-00047741
Артикул:1660

Товар не найден

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Описание

Держатель-зажим Fujimi FJ-RDH предназначен для крепления на стойку складных (каркасных) фонов, отражателей и карт серого.