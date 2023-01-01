Металлическая быстросъемная площадка для головок с креплением широко распространенного стандарта Arca Swiss. Резиновые накладки на лицевой поверхности улучшают сцепление с камерой, предотвращают ее произвольное вращение. Винт можно закрутить с помощью колечка, монеты или шестигранного ключа. Хорошо подходит для штативной головки Fujimi FJPH-80B, но может использоваться и со многими другими.