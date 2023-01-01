Штативная площадка Fujimi FJ-QRP80, для FJPH-80B (Arca Swiss совместимая)
Код товара : УТ-00043209
Артикул : 1433
1 490 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Металлическая быстросъемная площадка для головок с креплением широко распространенного стандарта Arca Swiss. Резиновые накладки на лицевой поверхности улучшают сцепление с камерой, предотвращают ее произвольное вращение. Винт можно закрутить с помощью колечка, монеты или шестигранного ключа. Хорошо подходит для штативной головки Fujimi FJPH-80B, но может использоваться и со многими другими.