Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная площадка Fujimi FJ-QRP80, для FJPH-80B (Arca Swiss совместимая)

  • FJ-QRP80, для FJPH-80B (Arca Swiss совместимая)
  • FJ-QRP80, для FJPH-80B (Arca Swiss совместимая)
  • FJ-QRP80, для FJPH-80B (Arca Swiss совместимая)
Код товара:УТ-00043209
Артикул:1433

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлическая быстросъемная площадка для головок с креплением широко распространенного стандарта Arca Swiss. Резиновые накладки на лицевой поверхности улучшают сцепление с камерой, предотвращают ее произвольное вращение. Винт можно закрутить с помощью колечка, монеты или шестигранного ключа. Хорошо подходит для штативной головки Fujimi FJPH-80B, но может использоваться и со многими другими.