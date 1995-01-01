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Штативная площадка Fujimi FJ-QRP08, стандарт Arca Swiss

  • FJ-QRP08, стандарт Arca Swiss
  • FJ-QRP08, стандарт Arca Swiss
  • FJ-QRP08, стандарт Arca Swiss
Код товара:УТ-00043208
Артикул:1432

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая быстросъемная площадка для головок с креплением широко распространенного стандарта Arca Swiss. Резиновые накладки на лицевой поверхности улучшают сцепление с камерой, предотвращают ее произвольное вращение. Винт можно закрутить с помощью колечка, монеты или шестигранного ключа. Выступающие с нижней части болты предназначены для лучшей фиксации в головке Fujimi FJPH-08B, у которой имеются соответствующие выступы. Для использования с другими головками данные болты можно выкрутить с помощью шестигранного ключа (не входит в комплект).