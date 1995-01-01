Штатив-рукоятка Fujimi FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
Код товара:УТ-00031652
Артикул:1540
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см10
Безопасная нагрузка, кг3
Головка1D
Количество секций1
Максимальная нагрузка3 кг
Минимальная высота10 см
Максимальная высота10 см
Материалпластик
Вес110 г
Описание
Fujimi FJ-MMT может использоваться либо как настольный штатив, либо как рукоятка для удобного захвата небольшой камеры при съемке. Встроенный пружинный держатель для телефона работает с большинством моделей смартофонов (приблизительно до 6"). Также может использоваться с экшен-камерами, компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами. Максимальная нагрузка: 3 кг. Стандартный винт 1/4"-20.