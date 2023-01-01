Fujimi FJ-MMT может использоваться либо как настольный штатив, либо как рукоятка для удобного захвата небольшой камеры при съемке. Встроенный пружинный держатель для телефона работает с большинством моделей смартофонов (приблизительно до 6"). Также может использоваться с экшен-камерами, компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами. Максимальная нагрузка: 3 кг. Стандартный винт 1/4"-20.