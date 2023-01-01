Штатив-рукоятка Fujimi FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
Код товара : УТ-00031652
Артикул : 1540
990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Головка
1D
Материал
пластик
Физические характеристики
Вес
110 г
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Fujimi FJ-MMT может использоваться либо как настольный штатив, либо как рукоятка для удобного захвата небольшой камеры при съемке. Встроенный пружинный держатель для телефона работает с большинством моделей смартофонов (приблизительно до 6"). Также может использоваться с экшен-камерами, компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами. Максимальная нагрузка: 3 кг. Стандартный винт 1/4"-20.