Компактная, практически карманная светодиодная панель со встроенным аккумулятором, обеспечивающим около 1 часа работы на полной мощности. Высокая точность цветопередачи CRI ≥ 95, цветовая температура регулируется в пределах 5500 / 3200 К с помощью конверсионного CTO фильтра, который идет в комплекте. Также в комплекте идет держатель для телефона, простой адаптер для установки осветителя в башмак камеры и адаптер с шаровой головкой, который позволят свободно наклонять и поворачивать панель.

Зарядка осуществляется по USB, возможна работа с питанием от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера.

Вместе с осветителем также поставляется тканевый чехол – для удобства хранения и перевозки всего комплекта.