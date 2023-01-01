Осветитель Fujimi FJ-MATE, 5 Вт, 1500 лм, с держателем для телефона
Код товара : УТ-00041064
Артикул : 1620
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
5 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, на корпусе
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
1500
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
возможна, от USB адаптера
Тип крепления
резьба 1/4"-20, адаптер в башмак камеры
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Комплектация
рассеивающий матовый фильтр, оранжевый фильтр, зажим для телефона, адаптер в башмак, адаптер с резьбой 1/4", шаровая головка, USB кабель, чехол, инструкция
Описание
Компактная, практически карманная светодиодная панель со встроенным аккумулятором, обеспечивающим около 1 часа работы на полной мощности. Высокая точность цветопередачи CRI ≥ 95, цветовая температура регулируется в пределах 5500 / 3200 К с помощью конверсионного CTO фильтра, который идет в комплекте. Также в комплекте идет держатель для телефона, простой адаптер для установки осветителя в башмак камеры и адаптер с шаровой головкой, который позволят свободно наклонять и поворачивать панель.
Зарядка осуществляется по USB, возможна работа с питанием от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера.
Вместе с осветителем также поставляется тканевый чехол – для удобства хранения и перевозки всего комплекта.