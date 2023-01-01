Fujimi FJ DHP-36B – многофункциональная штативная перекладина, позволяет установить на одном штативе пару камер или аксессуаров на быстросъёмных площадках. Совместима со штативами с креплением типа Arca Swiss. Длина 360 мм, максимально допустимая нагрузка 10 кг.