Fujimi FJ DHP-36B – многофункциональная штативная перекладина, позволяет установить на одном штативе пару камер или аксессуаров на быстросъёмных площадках. Совместима со штативами с креплением типа Arca Swiss. Длина 360 мм, максимально допустимая нагрузка 10 кг.
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