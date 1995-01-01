Перекладина Fujimi FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см

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Код товара: УТ-00024478 Артикул: 1304 Код товара: УТ-00024478 Артикул: 1304 Тип держателя Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Другое Описание Fujimi FJ DHP-36B – многофункциональная штативная перекладина, позволяет установить на одном штативе пару камер или аксессуаров на быстросъёмных площадках. Совместима со штативами с креплением типа Arca Swiss. Длина 360 мм, максимально допустимая нагрузка 10 кг. Видео Наш обзор

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