Перекладина Fujimi FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см
Код товара : УТ-00024478
Артикул : 1304
2 860 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Fujimi FJ DHP-36B – многофункциональная штативная перекладина, позволяет установить на одном штативе пару камер или аксессуаров на быстросъёмных площадках. Совместима со штативами с креплением типа Arca Swiss. Длина 360 мм, максимально допустимая нагрузка 10 кг.