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Перекладина Fujimi FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см

  • FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см
  • FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см
  • FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см
  • FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см
  • FJ DHP-36B с 2 быстросъёмными площадками, 36 см
Код товара:УТ-00024478
Артикул:1304

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FJ DHP-36B – многофункциональная штативная перекладина, позволяет установить на одном штативе пару камер или аксессуаров на быстросъёмных площадках. Совместима со штативами с креплением типа Arca Swiss. Длина 360 мм, максимально допустимая нагрузка 10 кг.