Кейс Fujimi FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)

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Код товара: УТ-00031653 Артикул: 1539 Код товара: УТ-00031653 Артикул: 1539 Цвет Красный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Красный Чехол для Аксессуаров Описание Особенности: Прочный: защита от падений, брызг, пыли, грязи.

Легкий: предельно легкий вес изделия не в ущерб прочности.

Функциональный: 2 АКБ + 4 карты памяти.

Идеален для путешествий или хранения. Тип совместимых батарей и карт памяти: Батареи ААА или АА - 4шт

CANON LP-Е6, LP-E8, LP-E17, LP-E10, LP-E12 и аналоги - 2шт

NIKON EN-EL14, EN-EL15 и аналоги - 2шт

SONY NP-FW50, NP-W126, NP-BX1 и аналоги - 2шт

SD card - 4шт * Аккумуляторы и карты памяти в комплект не входят Видео Наш обзор

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