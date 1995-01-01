Кейс Fujimi FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
Код товара:УТ-00031653
Артикул:1539
Товар не найден
Характеристики
ЦветКрасный
Чехол для Аксессуаров
Описание
Особенности:
- Прочный: защита от падений, брызг, пыли, грязи.
- Легкий: предельно легкий вес изделия не в ущерб прочности.
- Функциональный: 2 АКБ + 4 карты памяти.
- Идеален для путешествий или хранения.
Тип совместимых батарей и карт памяти:
- Батареи ААА или АА - 4шт
- CANON LP-Е6, LP-E8, LP-E17, LP-E10, LP-E12 и аналоги - 2шт
- NIKON EN-EL14, EN-EL15 и аналоги - 2шт
- SONY NP-FW50, NP-W126, NP-BX1 и аналоги - 2шт
- SD card - 4шт
* Аккумуляторы и карты памяти в комплект не входят