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Кейс Fujimi FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)

  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
  • FJ-BATBOX универсальный, для батарей и карт памяти (2 акб, 4 SD)
Код товара:УТ-00031653
Артикул:1539

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Особенности:

  • Прочный: защита от падений, брызг, пыли, грязи.
  • Легкий: предельно легкий вес изделия не в ущерб прочности.
  • Функциональный: 2 АКБ + 4 карты памяти.
  • Идеален для путешествий или хранения.

Тип совместимых батарей и карт памяти:

  • Батареи ААА или АА - 4шт
  • CANON LP-Е6, LP-E8, LP-E17, LP-E10, LP-E12 и аналоги - 2шт
  • NIKON EN-EL14, EN-EL15 и аналоги - 2шт
  • SONY NP-FW50, NP-W126, NP-BX1 и аналоги - 2шт
  • SD card - 4шт

* Аккумуляторы и карты памяти в комплект не входят