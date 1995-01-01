Складной прямоугольный фон «хромакей», двухсторонний: синий / зеленый. Предназначен для фото и видеосъемки с заменой фона. В комплекте чехол для хранения и транспортировки. Тканевый фон натянут на стальной пружинный каркас, диаметр в сложенном состоянии: 89 см.
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