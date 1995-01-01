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Фон Fujimi FJ 706GB-180/210, 180 х 210 см, синий / зелёный



Код товара: УТ-00023052 Артикул: 1452 Код товара: УТ-00023052 Артикул: 1452 Размеры 180 х 210 см Вес (брутто), кг 0.063 Цвет Двухцветный хромакей Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 180 х 210 см Вес (брутто), кг 0.063 Прочие характеристики Цвет Двухцветный хромакей Описание Складной прямоугольный фон «хромакей», двухсторонний: синий / зеленый. Предназначен для фото и видеосъемки с заменой фона. В комплекте чехол для хранения и транспортировки. Тканевый фон натянут на стальной пружинный каркас, диаметр в сложенном состоянии: 74 см. Видео Наш обзор

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