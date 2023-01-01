Фон Fujimi FJ 706GB-180/210, 180 х 210 см, синий / зелёный
Код товара : УТ-00023052
Артикул : 1452
6 150 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Складной прямоугольный фон «хромакей», двухсторонний: синий / зеленый. Предназначен для фото и видеосъемки с заменой фона. В комплекте чехол для хранения и транспортировки. Тканевый фон натянут на стальной пружинный каркас, диаметр в сложенном состоянии: 74 см.