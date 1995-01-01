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Фон Fujimi FJ 706GB-180/210, 180 х 210 см, синий / зелёный

Код товара:УТ-00023052
Артикул:1452

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Складной прямоугольный фон «хромакей», двухсторонний: синий / зеленый. Предназначен для фото и видеосъемки с заменой фона. В комплекте чехол для хранения и транспортировки. Тканевый фон натянут на стальной пружинный каркас, диаметр в сложенном состоянии: 74 см.