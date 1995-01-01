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Отражатель Fujimi FJ 702-80, 80 см, 5 в 1

Код товара:УТ-00023050
Артикул:1405

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Круглый дисковый отражатель 5 в 1 незаменим как при съемке с естественным освещением на природе, так и при съемке в студии.

В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой, с круговой застёжкой-молнией и ручкой для переноски.

Многодисковые отражатели FUJIMI являются одними из самых популярных.

  • Серебряный - для повышения контраста
  • Золотой - для придания тёплого оттенка
  • Чёрный - для блокировки нежелательно света
  • Белый - даёт нейтральную цветовую температуру
  • Диффузный - для мягкого, рассеянного освещения

Диаметр в сложенном виде: 29 см.