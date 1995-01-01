Отражатель Fujimi FJ 702-80, 80 см, 5 в 1
Код товара:УТ-00023050
Артикул:1405
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.063
Описание
Круглый дисковый отражатель 5 в 1 незаменим как при съемке с естественным освещением на природе, так и при съемке в студии.
В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой, с круговой застёжкой-молнией и ручкой для переноски.
Многодисковые отражатели FUJIMI являются одними из самых популярных.
- Серебряный - для повышения контраста
- Золотой - для придания тёплого оттенка
- Чёрный - для блокировки нежелательно света
- Белый - даёт нейтральную цветовую температуру
- Диффузный - для мягкого, рассеянного освещения
Диаметр в сложенном виде: 29 см.