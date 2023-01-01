Описание

Круглый дисковый отражатель 5 в 1 диаметром 110см незаменим как при съемке с естественным освещением на природе, так и при съемке в студии.

В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой, с круговой застёжкой-молнией и ручкой для переноски.

Многодисковые отражатели FUJIMI являются одними из самых популярных.

Серебряный - для повышения контраста

Золотой - для придания тёплого оттенка

Чёрный - для блокировки нежелательно света

Белый - даёт нейтральную цветовую температуру

Диффузный - для мягкого, рассеянного освещения

Диаметр в сложенном виде: 38 см.