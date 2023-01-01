Переходник Fujimi FJ-1434 предназначен для установки различного оборудования с резьбовым креплением 3/8" (мама) на штативы, стойки и разные варианты держателей с креплением 1/4" (папа). Переходник полностью накручивается на резьбу 1/4" и не увеличивает расстояние между соединяемыми устройствами.