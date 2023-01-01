Адаптер Fujimi FJ-1434 с 1/4" на 3/8"
Код товара : УТ-00047742
Артикул : 1659
160 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Адаптеры
Описание
Переходник Fujimi FJ-1434 предназначен для установки различного оборудования с резьбовым креплением 3/8" (мама) на штативы, стойки и разные варианты держателей с креплением 1/4" (папа). Переходник полностью накручивается на резьбу 1/4" и не увеличивает расстояние между соединяемыми устройствами.