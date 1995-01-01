Переходник Fujimi FJ-1414 может использоваться для соединения между собой 2 аксессуаров со штативными гнездами под винт 1/4"-20. Например, можно соединить между собой 2 светодиодные панели, или прикрепить микрофон к накамерному монитору. Переходник состоит из винта и двух шайб, которые двигаются по резьбе, помогая плотно прижать установленный аксессуар.