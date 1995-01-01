Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Переходник Fujimi FJ-1414 с винтами 1/4"-1/4"

  • FJ-1414 с винтами 1/4"-1/4"
  • FJ-1414 с винтами 1/4"-1/4"
  • FJ-1414 с винтами 1/4"-1/4"
Код товара:УТ-00046660
Артикул:1656

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Переходник Fujimi FJ-1414 может использоваться для соединения между собой 2 аксессуаров со штативными гнездами под винт 1/4"-20. Например, можно соединить между собой 2 светодиодные панели, или прикрепить микрофон к накамерному монитору. Переходник состоит из винта и двух шайб, которые двигаются по резьбе, помогая плотно прижать установленный аксессуар.