Переходник Fujimi FJ-1414 может использоваться для соединения между собой 2 аксессуаров со штативными гнездами под винт 1/4"-20. Например, можно соединить между собой 2 светодиодные панели, или прикрепить микрофон к накамерному монитору. Переходник состоит из винта и двух шайб, которые двигаются по резьбе, помогая плотно прижать установленный аксессуар.
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