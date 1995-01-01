Мини-штатив Fujimi FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro

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Код товара: УТ-00029995 Артикул: 1534 Код товара: УТ-00029995 Артикул: 1534 Тип аксессуара Штатив Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Штатив Описание Штатив с гибкими ножками Fujimi FFT-SLOTH подходит для крепления разной техники: зеркальных и беззеркальных камер, компактнов, любительских видеокамер, экшен-камер, смартфонов. Гибкие ножки с силиконовым покрытием отлично обвиваются вокруг труб и палок, адаптируются под неровную поверхность. Штатив не занимает много места, легко переносится внутри средней сумки. Хорошо подходит для съемки в путешествиях, повседневной съемки, настольной предметной фотографии. В домашних условиях может использоваться как подставка для планшета. Видео Наш обзор

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