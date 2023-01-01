Мини-штатив Fujimi FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
Код товара : УТ-00029995
Артикул : 1534
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
силикон, металл, пластик
Максимальная высота
прибл. 25 см
Длина в сложенном положении
31 см
Минимальная высота
1 см
Физические характеристики
Вес
320 г
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Штатив с гибкими ножками Fujimi FFT-SLOTH подходит для крепления разной техники: зеркальных и беззеркальных камер, компактнов, любительских видеокамер, экшен-камер, смартфонов. Гибкие ножки с силиконовым покрытием отлично обвиваются вокруг труб и палок, адаптируются под неровную поверхность. Штатив не занимает много места, легко переносится внутри средней сумки. Хорошо подходит для съемки в путешествиях, повседневной съемки, настольной предметной фотографии. В домашних условиях может использоваться как подставка для планшета.