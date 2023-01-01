Штатив с гибкими ножками Fujimi FFT-SLOTH подходит для крепления разной техники: зеркальных и беззеркальных камер, компактнов, любительских видеокамер, экшен-камер, смартфонов. Гибкие ножки с силиконовым покрытием отлично обвиваются вокруг труб и палок, адаптируются под неровную поверхность. Штатив не занимает много места, легко переносится внутри средней сумки. Хорошо подходит для съемки в путешествиях, повседневной съемки, настольной предметной фотографии. В домашних условиях может использоваться как подставка для планшета.