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Мини-штатив Fujimi FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro

  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
  • FFT-SLOTH, гибкий, с адаптером для смартфонов и GoPro
Код товара:УТ-00029995
Артикул:1534

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штатив с гибкими ножками Fujimi FFT-SLOTH подходит для крепления разной техники: зеркальных и беззеркальных камер, компактнов, любительских видеокамер, экшен-камер, смартфонов. Гибкие ножки с силиконовым покрытием отлично обвиваются вокруг труб и палок, адаптируются под неровную поверхность. Штатив не занимает много места, легко переносится внутри средней сумки. Хорошо подходит для съемки в путешествиях, повседневной съемки, настольной предметной фотографии. В домашних условиях может использоваться как подставка для планшета.