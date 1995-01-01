Зажим пружинный Fujimi FCL-C35



Код товара: УТ-00023067 Артикул: 1160 Код товара: УТ-00023067 Артикул: 1160 Вес (брутто), кг 0.150 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.150 Описание Простой зажим для студийной и предметной съемке. Может использоваться для крепления фона, отражателей, флагов и тому подобных вещей. Материалы: сталь, резина. Ширина: 50 мм, глубина: 108 мм. Видео Наш обзор

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