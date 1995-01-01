Простой зажим для студийной и предметной съемке. Может использоваться для крепления фона, отражателей, флагов и тому подобных вещей. Материалы: сталь, резина. Ширина: 50 мм, глубина: 108 мм.
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