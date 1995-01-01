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Зажим пружинный Fujimi FCL-C35

Код товара:УТ-00023067
Артикул:1160

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Простой зажим для студийной и предметной съемке. Может использоваться для крепления фона, отражателей, флагов и тому подобных вещей. Материалы: сталь, резина. Ширина: 50 мм, глубина: 108 мм.